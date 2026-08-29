Bodrum FK’dan Vincent Aboubakar’a imza töreni!





Kendisini çok çok iyi hissettiğini ifade eden Aboubakar, "İstatistiksel anlamda yani ben rakamlara takılmıyorum ama çok çok iyi işler yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Burada ortamı çok iyi, çok güzel buldum. Daha önce Bodrum'da bir kere tatil yapma fırsatı buldum. Bu ikinci gelişim, daha birkaç gün oldu. Ama burada bir aile ortamı var ve ben sabırsızlanıyorum. Süper Lig hedefi için geldim, bu bizim hepimizin temennisi diyor. Bu sadece benimle alakalı bir şey değil, bunu takım olarak başaracağız" diye konuştu.



Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ise iki transferin daha yapılacağını ifade ederek, "Sıra stoperlerde. İki tane daha geliyor. Pazartesiye kadar. İnşallah çok güzel bir takımımız olacak. Kolej havasında. Gelen arkadaşlar da çok önemli isimler. Yine iki tane milli olan arkadaş, milli takımdan oyuncu geliyor. Ama önemli bir şey söyleyeyim, Aboubakar'a da teşekkür ediyorum. Bu gelen arkadaşlarım her biri para için değil, Bodrum sevdası için geldi. Aboubakar da yarım kalan bir hikayeyi tekrar yazmak üzere geldi, aramıza katıldı. İnanın yurtdışında 2-3 katı teklifler olmasına rağmen bizi seçti. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olsun, var olsun. İnanılmaz heyecanlı. 3 gündür otelde devamlı dinleniyor, antrenman yapıyor. Bir haftadır da Kamerun'da antrenmanlarını yaptı. Allah izin verirse önümüzdeki hafta takımla beraber olacak. Aboubakar'ın kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama şunu söyleyeyim size, Bodrum'a gelmek için her türlü fedakarlığı fazlasıyla yaptı. Sağ olsun, var olsun" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör