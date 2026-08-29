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CANLI | Rafael Leao Galatasaray için geliyor! İşte anbean yaşananlar... Milan ile 40+3 milyon Euro’ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Rafael Leao’yu sonunda ikna etti. 12 milyon Euro kazanacak olan Leao, 4 milyon Euro da bonus alacak. Portekizli futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeleri anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:08 Son Güncelleme: 29.08.2026 09:28

Milan ile 40+3 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Rafael Leao'yu sonunda ikna etti. 12 milyon Euro kazanacak olan Leao, 4 milyon Euro da bonus alacak. Portekizli futbolcunun transfer gelişmelerini anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

09:28 GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU Fabrizio Romano’nun haberine göre; Rafael Leao, bugün Türkiye saatiyle 13.00’te İstanbul’a uçacak.



09:12 KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek için İtalya'ya gitti.



09:11 GÖZTEPE MAÇINDA TRİBÜNDE Rafael Leao'nun bugün öğle saatilerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Portekizli yıldız, Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden takip edeceği belirtildi.



09:07 İSTANBUL’A GELİYOR Birmingham kulübü, 9 milyon Euro'luk teklifini iletirken oyuncuda Premier Lighayali için bu öneriye sıcak baktı. Ancak G.Saray'ın mali olarak oyuncuyu memnun ettiği, Aston Villa'nın teklifini artırmaması ile birlikte rotanın Türkiye'ye çevrildiği öğrenildi. Leao bugün İstanbul'a geliyor.



09:06 LEAO İKNA OLDU Transferde Ugochukwu ile Batrakov'u kadrosuna katan G.Saray, üçüncü takviyesini dünyaca ünlü bir isimle yaptı: RafaelLeao! Milan forması giyen Portekizli sol kanat ile transfer döneminin başından beri temasta olan sarı-kırmızılılar, ikna turlarında sonunda istediğini aldı.



09:06 İlk etapta oyuncuyla el sıkışan G.Saray, Milan ile de masaya oturdu. 40milyon Euro artı 3 milyon Euro'luk bonusla İtalyanları iknaeden Cimbom'un karşısına son rakip olarak Aston Villa çıktı.





Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör