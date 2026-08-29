CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Göztepe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.
VAR'da Pawel Malec, AVAR'da ise Özer Özden görev alacak.
Galatasaray ile Göztepe arasındaki müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Göztepe maçı saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Göztepe: Gugeshasvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Cherni, Miroshi, Matos, Efkan Bekiroğlu, Henrique, Armstrong.