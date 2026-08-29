Cimbom’dan Rios hamlesi

Transferde vitesi artıran Galatasaray'dan orta sahaya Richard Rios hamlesi geldi. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için Benfica'ya resmi teklifte bulundu. Fakat Portekiz kulübü, oyuncusunu 35 milyon Euro'nun altına bırakmayacağını iletti. 2030 yılına kadar sözleşmesi olan Rios, geçen sezon 51 maça çıkarken 8 gol atıp 7 asist gerçekleştirdi.

RAMS PARK'TA 65. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe tarihlerinde 65. kez karşı karşıya geliyor. Bugün Mehmet Türkmen'in yönetimindeki müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek. İki ekip arasındaki mücadelede Aslan 39 kez gülerken İzmir temsilcisi ise 12 maçı kazandı. Cimbom'un 105 golüne Göztepe 47 kez yanıt verdi. G.Saray, Çorum beraberliğiyle başladığı sezona Erzurum galibiyeti ile devam etti. Göztepe ise Samsun beraberliğiyle lige adım atarken geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör