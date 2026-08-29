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Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:52

Erzurumspor FK, Süper Lig'de ilk puanını 3. haftada aldı!

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Gençlerbirliği deplasmanında berabere kalarak yeni sezonda ilk puanını hanesine yazdırdı.

AA
Erzurumspor FK, Süper Lig’de ilk puanını 3. haftada aldı!
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Trendyol Süper Lig'e daha önce iki kez yükselen Erzurumspor FK, 5 yıllık aranın ardından yeniden mücadele ettiği ligde üçüncü hafta sonunda ilk puanını aldı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'de mücadele eden mavi-beyazlı ekip, geçen sezonu Trendyol 1. Lig şampiyonu olarak tamamlayıp üçüncü kez Süper Lig'de yerini aldı.

Şampiyonluğu rekorlar kırarak elde eden ve 5 yılın ardından çıktığı Süper Lig'de bu kez kalıcı olmayı hedefleyen Erzurumspor FK, iç ve dış transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile sözleşme yenileyen Erzurum temsilcisi, şimdiye kadar Elisha Owusu, Miguel Cardoso, Ibrahim Yalatif Diabate, Nariman Akhundzada, Festy Ebosele, Gyrano Kerk, Ertuğrul Taşkıran ve Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı.

Söz konusu transferlerle lige Amedspor deplasmanında başlayan Erzurumspor FK, bu maçtan 3-0, sahasında Galatasaray ile yaptığı karşılaşmadan ise 4-0'lık mağlubiyetlerle ayrıldı.

Bu maçlarda kalesinde 7 gol görerek iki haftayı puansız tamamlayan mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in üçüncü haftasında ilk puanını almayı başardı.

Deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Eren Tozlu'nun 55. dakikada attığı golle öne geçen Erzurumspor FK, ilerleyen dakikalarda rakibin bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrılarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.

Geride kalan üç haftayı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle tamamlayan mavi-beyazlı takım, kalesinde 8 gol görürken 1 gol atabildi.

Eren Tozlu'nun başkent deplasmanında attığı gol, takımın bu sezon Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #SÜPER LİG #SERKAN ÖZBALTA

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Erzurumspor FK, Süper Lig'de ilk puanını 3. haftada aldı!
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