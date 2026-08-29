Fatih Serkan Albayrak: Hakem kararları gerçekten etkili oluyor!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kalan Mardin 1969 Spor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Girdiğimiz pozisyonlar çoktu. Maç daha farklı da bitebilirdi. Futbol böyle bir oyun. Son dakikada yediğimiz gol herkesi yıktı." dedi.

Albayrak, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.

Oyunu domine eden bir takım olduklarını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonlar çoktu. Maç daha farklı da bitebilirdi. Futbol böyle bir oyun. Son dakikada yediğimiz gol herkesi yıktı. Biz yıkıldık. Kaybedilen 2 puan çok üzücü. Tabii ki bu alınan sonuçlarda hakem kararları gerçekten etkili oluyor. Dünya Kupası gibi bir organizasyonda bu gibi tartışmalı pozisyonlarda bile kimse ikili konuşmaya bile girmedi. Maalesef ligin ilk haftalarından itibaren yine başladık konuşmaya. Canımız yanıyor. İnisiyatif hakları görünüyor. Acaba mı diye sorarken bir bakıyoruz ki son dakikada, belki hızlı hücumda, kontratağa çıkarken yarı sahada hemen maç bitiriliyor. Anlamadık yani, anlamıyoruz da. Çok üzgünüz. Çünkü biz burada seyircimize 3 puanı hediye etmek istiyorduk. Bu şehir bunu hak ediyordu. Maalesef futbolda bazen bunlar olabiliyor. Hepimiz çok üzgünüz."