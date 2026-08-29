Fenerbahçe açıkladı! Sofyan Amrabat’ın sözleşmesi feshedildi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile ayrılık kararı alındı.
Faslı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
30 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe kariyeri boyunca 45 maçta forma şansı buldu.
Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.