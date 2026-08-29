Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe açıkladı! Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi
Giriş Tarihi: 29.08.2026 20:04 Son Güncelleme: 29.08.2026 20:08

Fenerbahçe açıkladı! Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe açıkladı! Sofyan Amrabat’ın sözleşmesi feshedildi
  • ABONE OL

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile ayrılık kararı alındı.

Faslı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

30 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe kariyeri boyunca 45 maçta forma şansı buldu.

Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #SOFYAN AMRABAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe açıkladı! Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA