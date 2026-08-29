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Giriş Tarihi: 29.08.2026 14:52 Son Güncelleme: 29.08.2026 15:11

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak ilk hafta maçları nedeniyle daha önce programda açıklanmayan İstanbul Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlendi.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
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