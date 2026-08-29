Fenerbahçe kafilesi, Samsun’a ulaştı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.
Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Samsunspor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.