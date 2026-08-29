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Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:11

Fenerbahçe, yarın Samsunspor'a konuk olacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın akşam saat 21.30'da Samsunspor'un konuğu olacak.

AA
Fenerbahçe, yarın Samsunspor’a konuk olacak!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe, yarın Samsunspor'a konuk olacak!
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