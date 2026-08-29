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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:37

Galatasaray'da Aleksey Batrakov ilk maçına çıktı!

Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov ilk maçına çıktı.

İHA
Galatasaray’da Aleksey Batrakov ilk maçına çıktı!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı. Aslan'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov da ilk resmi maçına çıktı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Rus oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #GÖZTEPE #ALEKSEY BATRAKOV

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov ilk maçına çıktı!
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