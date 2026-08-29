Galatasaray’da Aleksey Batrakov ilk maçına çıktı!

Galatasaray
, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe
ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı. Aslan'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov
da ilk resmi maçına çıktı.
Maça yedek kulübesinde başlayan Rus oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.
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Hakan Kurt - Editör