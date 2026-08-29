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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:40

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan bu sezon ilk gol!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, bu sezon ilk golünü 3-2 kazanılan Göztepe maçında attı.

İHA
Galatasaray’da Gabriel Sara’dan bu sezon ilk gol!
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 3-2 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 55. dakikasında topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, bu golle 2026-2027 sezonundaki ilk golüne imza attı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin ilk iki haftasında iki asistlik katkı sağladı.

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla son golünü geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karşılaşmada kaydetmişti.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #GABRİEL SARA #GÖZTEPE

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Galatasaray'da Gabriel Sara'dan bu sezon ilk gol!
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