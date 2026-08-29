Galatasaray’da Gabriel Sara’dan Rafael Leao sözleri!

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 galip gelen Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Sara, "Zor bir maçtı. Zor bir rakibe karşı oynadık. Çok değişik bir oyun tarzları var bize göre. Uzun top oynadılar ve bunu bekliyorduk. İlk yarı daha zorlu geçti ama ikinci yarıda daha iyi oynadık ve maçı aldık" dedi.

Victor Osimhen'in performansına parantez açan Gabriel Sara, "Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım" şeklinde konuştu.

Rafael Leao transferine dair soruya Gabriel Sara, "Leao'yu anlatmama gerek yok. Ne kadar kaliteli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın özel oyuncuları alma başarısı var. Onun gelişiyle birlikte özel sonuçlar almaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör