Galatasaray’da Okan Buruk’tan transfer ve Uğurcan Çakır sözleri!





Forvet oyuncularının önemine dikkat çeken Buruk, Osimhen'in bu sezon daha iyi kullanıldığını belirterek, "İkincisi, tabii ki forvet oyuncuları... Bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Şimdi Bayern Münih'te 'Harry Kane olmadan ne yapacaksınız' diyemezsiniz veya diğer takımlara. Santrafor oyuncuları buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz, çok daha fazla pozisyona giriyor. Ve bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı hem de attığı şuta baktığımızda geçen senenin çok üzerinde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor" dedi.



Transferde önceliğin santrafor bölgesi olduğunu aktaran Buruk, "Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarımız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız yeni gelen Leao var biliyorsunuz. O pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrfor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor" ifadelerini kullandı.



Stoper ve orta saha bölgelerinde de takviye ihtimalinin bulunduğunu belirten Buruk, "Stoper mevkii, santrafor mevkii... orta sahaya hani burada çok önemli bir oyuncu çıkarsa bunu tabii ki düşünmek, takımı yukarıya çekecek bir oyuncuyu düşünmek düşüncelerimizden biri. Sadece içinden çıkamadığımız yer, demin de söyledim, yani yabancı kuralı ve şu anda yerimiz sadece U23'te bir tane yerimiz var. Onun dışında şu anda yerimiz yok. Burayla ilgili de tabii ki çok transferin son günlerindeyiz ve bu bir hakkımızı nereden kullanacağız? Diğer opsiyonumuz da tabii ki Türk oyuncular. Türk oyuncular üzerinden de burada düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışmalar yapacağız. Ama demin de söylediğim gibi yani takımımızı daha iyi götürmek çok önemli ama elimizde de iyi oyuncular var. Bunları da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Ama son günleri de iyi bitirmek istiyoruz. Yani bununla ilgili de çalışmamız devam edecek. Yani ayın 2'si Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar da elimizden geleni transferle ilgili yapmaya çalışacağız. Yani burada ne fırsat çıkacak, onu da görmek lazım açıkçası" diye konuştu.



Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Uğurcan tabii ki tam sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda Jankat'la hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeyi aldık, yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık ama çok ani bir değişiklik oldu. Ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir. Yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu. Orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya da birkaç güne yine takımla tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok" dedi.



Son olarak Aleksey Batrakov'un performansını değerlendiren Buruk, "Aleksey'in ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü... Yani oyun içerisinde de ben tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadelelere hep girdi, kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör