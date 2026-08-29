Galatasaray’da Victor Osimhen’den Süper Lig’de 5. gol!

Galatasaray
, Trendyol Süper Lig
'in 3. haftasında sahasında Göztepe
ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen
kaydetti. Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.
27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetti.
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Hakan Kurt - Editör