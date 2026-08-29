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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:38

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Süper Lig'de 5. gol!

Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen fileleri havalandırdı ve bu sezon Süper Lig'de 5. gol sevincini yaşadı.

İHA
Galatasaray’da Victor Osimhen’den Süper Lig’de 5. gol!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetti.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #GÖZTEPE #SÜPER LİG

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Galatasaray'da Victor Osimhen'den Süper Lig'de 5. gol!
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