Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri George Gardi, Rafael Leao'ya gelen teklifleri açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:47

George Gardi, Rafael Leao'ya gelen teklifleri açıkladı!

Futbolcu menajeri George Gardi, Galatasaray'ın Rafael Leao transferi sonrası konuştu.

AA Futbol
George Gardi, Rafael Leao’ya gelen teklifleri açıkladı!
  • ABONE OL

Galatasaray'ın son dönemdeki birçok transferinde görüşmeleri yürüten oyuncu menajeri George Gardi, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun büyük teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiğini söyledi.

Gardi, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao'nun transfer sürecinin karışık geçtiğini aktaran Gardi, "Leao için 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. İngiltere Premier Lig'den de teklifler vardı. Leao, İngiltere'ye de sıcak bakıyordu çünkü Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Victor Osimhen, Leroy Sane ve büyük oyuncularla oynayacağını gördü. Onlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşılık verebileceğini gördü. Son güne kadar transferi gerçekleştirmekte büyük çaba sarf edildi. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Leao'nun birçok farklı takımdan teklif aldığını aktaran Gardi, "İsim vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. İtalya'daki ve İngiltere'deki kulüplerin teklifleri vardı. Türkiye'den de bir kulübün teklifi vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Leao için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama o burayı seçti." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GEORGE GARDİ #GALATASARAY #RAFAEL LEAO #VİCTOR OSİMHEN #LEROY SANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
George Gardi, Rafael Leao'ya gelen teklifleri açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA