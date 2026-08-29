Göztepe, Zoumana Bagbema’nın peşine düştü!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fransa Ligue 3 ekibi SC Caen forması giyen Zoumana Bagbema için görüşmelere başladı.

Fildişi Sahilli asıllı Fransız orta saha oyuncusu için İsviçre temsilcisi Basel ve Belçika takımı Gent'in de girişimde olduğu kaydedildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Basel'in 22 yaşındaki futbolcu için Caen takımına 1.5 milyon Euro artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü. Basel ve Gent takımlarıyla yarışa giren Göztepe'nin transferi bitirmekte kararlı olduğu ve Caen yetkililerine iyi bir teklif götürdüğü vurgulandı.

PSG altyapısından yetişen Bagbema, bu sezoın Caen'de 3 maça çıktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör