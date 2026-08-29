Göztepe’de Stanimir Stoilov’dan hakem sorusuna cevap!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçından puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Bulgar teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da sahada doğruları yaptığını belirten Stoilov, "Genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlara girdik ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puanı ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan alarak ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz." diye konuştu.

Müsabakadaki iki golünü de duran toplardan bulan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi başkanımızın bu konuda biraz takıntılı olması. Bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."