İlhan Palut: Elimden geleni yapacağım!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut şu sözleri dile getirdi:

"İlk iki maç iyi geçmemişti. Bugün burada hem daha iyi oyun, daha iyi mücadele hem de puan bunun paralelinde puanlar kazanmak istiyorduk. Maça baktığınız zaman ilk yarı bizim adımıza pozitif geçti, rahat bir oyundu. Daha çok rakip yarı sahada görünen golü de bulan takım bizdik. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup Kocaelispor'un artık dakika dakika verebileceği boşlukları değerlendirip skoru arttırarak maçı kazanma planıyla devre arası toplantısını geçirdik. Tabii ki işte bazen planlar yapıyorsunuz ve daha birinci dakikada Bu planımız negatife döndü. Futbol böyle 'biraz daha devam etse miydim?' sorusu evet, insanın aklında olacaktır. Ama kararlar alıyoruz ve bunun sonuçlarını sahada görüyoruz. Evet, 1-0 öndeyken 10 kişi kaldık. Ondan sonra aslında -1 oyuncuyla bir 10 dakikayı iyi götürdük. Hemen defansa dönüp gömülmek istemedim açıkçası. Hatta Rayan'ı oyuna alıp 5'li savunmaya dönmek istediğimiz anda işte oyuncu değişikliği gerçekleşemedi, tam da orada golü yedik. Evet, 1-1 ondan sonra en azından bu ortamda 1 puanı alarak maçı kapatma şansımızı sürdürüyorduk. Ama çok ters dakikada gol geldi ve gerçekten ikinci yarı takım efor sarf etmişti. Bir kişi eksikle bu 2-1'i çevirecek dinamizmimiz sahada yoktu. Dediğim gibi bizim için rahat giden, galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bitiremedik.

Kocaelispor takımını kutlarım galibiyetlerinden dolayı. Evet, biz gayet kötü başladık. Tabii ki sorumluluk bende. Bunu pozitife çevirmek için kesinlikle bütün gücümle çalışacağım. Ama sonuna kadar da bu çalışma zamanımın olmadığını da bir futbol adamı olarak çok net bir şekilde biliyorum. Denemeye devam edeceğim. Dediğim gibi her şeyimle pozitife çevirme adına elimden geleni yapacağım. Bu kötü başlangıcı ilk önce nötre sonra pozitife çevirmeye çalışacağım."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör