Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak!
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:16

İstanbul Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak!

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

AA
İstanbul Başakşehir, yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak!
  • ABONE OL

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, sonraki maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. İlk iki maçta 3 puan toplayan İstanbul Başakşehir, 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ilk hafta sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi. Lacivert-beyazlı takım, 4 puanla 7. sırada bulunuyor.

SON 10 MAÇIN 9'UNU BAŞAKŞEHİR KAZANDI

İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #HALİL UMUT MELER #KASIMPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA