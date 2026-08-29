Jankat Yılmaz: Ben kendimi hazır tutmalıyım!

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 galip gelen Galatasaray'da Jankat Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jankat Yılmaz, "İyi bir rakip vardı karşımızda. Uzun toplarla oynadılar. Maçın başında alışamadığımız için adaptasyon süreci oldu. Toparlanınca daha rahat bir oyun oynadık. İkinci topları da aldık" dedi.

Galatasaray'da ilk maçına çıkmasına dair Jankat Yılmaz, "İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Taraftarımıza, takımımıza teşekkür ederim. 3 puan önemliydi" sözlerini dile getirdi.

Jankat Yılmaz son olarak, "Ben kendimi hazır tutmalıyım. Bugün bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Takımımız dediğim gibi bana çok yardımcı oldu. Elimden geleni yaptım. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör