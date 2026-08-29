Konya, Fransız Jean-Luc Dompe’yi transfer etti

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı. 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı. Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında oynadı. Dompe, yeşilbeyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek
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Mete Efendioğlu - Editör