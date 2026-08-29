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Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:30

Liverpool, Nottingham Forest engeline takıldı!

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest ile puanları paylaştı.

AA
Liverpool, Nottingham Forest engeline takıldı!
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Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 24. dakikada Dan Ndoye'nin attığı golle 1-0 önde kapadı.

60. dakikada Alexander Isak ile skora dengeyi getiren Liverpool, 10 dakika sonra Morgan Gibbs-White'ın penaltı golüyle bir kez daha geriye düştü.

Ev sahibi ekip, yeni transferi Victor Munoz'un 82. dakikadaki golüyle bu sezon sahasında oynadığı ilk lig maçından bir puanla ayrıldı.

Andoni Iraola yönetiminde sezona başlayan Liverpool, ilk hafta mücadelesinde de Newcastle United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #LİVERPOOL #NOTTİNGHAM FOREST

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Liverpool, Nottingham Forest engeline takıldı!
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