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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:27

Mardin 1969 Spor, Vanspor FK engeline takıldı!

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Mardin 1969 Spor, Vanspor FK engeline takıldı!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çaldı. VAR'da Özgür Yankaya görev aldı.

Mardin 1969 Spor, Vanspor ile sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Mardin 1969 Spor'un golünü 60. dakikada Kayode kaydetti. Vanspor FK'da fileleri 90+3. dakikada Mehmet Manış havalandırdı.

Mardin 1969 Spor'da Mustafa Şengül, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor puanını 8, Vanspor FK ise 4 puana yükseldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #VANSPOR FK #1. LİG

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Mardin 1969 Spor, Vanspor FK engeline takıldı!
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