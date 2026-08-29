Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mirel Radoi: Yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var!
Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:31

Mirel Radoi: Yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var!

Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi soruları cevapladı.

AA
Mirel Radoi: Yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Rizespor'un maça kendilerinden daha konsantre başladığını ve skor üstünlüğünü ele geçirdiğini belirtti.

Radoi, ilk dakikalarda üstünlüğü kaybettiklerini aktararak, "Maça ağır başladığımızı düşünüyorum. Rize bizden daha fazla konsantre başladı. İlk gole çalışmıştık, analizlerde rakibimizin nasıl oynadıklarını takıma göstermiştik, ancak golü aynı şekilde yedik. İlk yarı Maxim'in kaçırdığı bir gol var. Topa sahip olma durumlarına bakıldığında istediğimiz gibi oyunu domine ettik. Maalesef bugün 1 puandan fazlasını hak etmiyorduk." diye konuştu.

Ligde 4 puanın yeterli olmadığını, gelecek haftalarda puan almak istediklerini vurgulayan Radoi, "Henüz bir şey başarmış değiliz. Bazı oyunculara baktığımızda 2. Lig'den gelenler var. Onların Süper Lig'e alışması için zamana ihtiyacı var. Şu an için Stefan ve Camara sakat, zaten daha önce de konuşmuştuk. Bazı zayıf durumlarımız ve yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #ÇAYKUR RİZESPOR #MİREL RADOİ #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mirel Radoi: Yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA