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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Orta sahaya Pape Matar Sarr

Orta sahaya Pape Matar Sarr
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Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha planlıyor. Yönetimin, ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen profil aradığı, önceliği de Pape Matar Sarr'a verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'la da adı geçen 23 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro bütçe ayırdı. Senegalli futbolcunun kulübü Tottenham ise Nottingham Forest'ın da peşinde olduğu oyuncusuiçin 30 milyon Euro beklenti içerisinde. Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın da Sarr ile görüştüğü bildirildi. 185 cm. boyundaki Sarr da kulübünden ayrılmak istiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Orta sahaya Pape Matar Sarr
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