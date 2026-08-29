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Giriş Tarihi: 29.08.2026 23:26

Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!

Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Batuhan Kolak düdük çaldı. VAR'da Erkan Engin görev aldı.

Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.

Rizespor'un gollerini 12. dakikada Emrecan Bulut ile 35. dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 90+1. dakikada Victor Gidado havalandırdı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 6'ya yükseltti.

Gaziantep FK ise haftayı 4 puanda kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!
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