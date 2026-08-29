Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çaldı. VAR'da Erkan Engin görev aldı.
Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.
Rizespor'un gollerini 12. dakikada Emrecan Bulut ile 35. dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 90+1. dakikada Victor Gidado havalandırdı.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 6'ya yükseltti.
Gaziantep FK ise haftayı 4 puanda kapattı.