Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi
Giriş Tarihi: 29.08.2026

Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi

Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi
  • ABONE OL
Roma'ya transferi suya düşen Oosterwolde, İtalyan ekibine göre 2 aydan erken sahalara dönemez. İtalyan kulübünün incelemelerine göre; savunmacının tendonundaki problem beklenenden daha ciddi. Roma'nın sahibi Friedkinailesinin güvendiği doktorProf. Georg Ahlbaumerile tendon uzmanı Prof.Lasse Lampainen'inde raporları doğrulamasısonrasındaRoma farklıbir yola gitti. İtalyanlar bunun üzerine ücretsiz kiralama teklifi yaparken F.Bahçe yönetimi bu öneriyi direkt olarak reddetti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA