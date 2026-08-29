Sakat çıktı, Roma bedavaya istedi

Roma'ya
transferi suya düşen Oosterwolde, İtalyan ekibine göre 2 aydan erken sahalara dönemez. İtalyan kulübünün incelemelerine göre; savunmacının tendonundaki problem beklenenden daha ciddi. Roma'nın sahibi Friedkinailesinin güvendiği doktorProf. Georg Ahlbaumerile tendon uzmanı Prof.Lasse Lampainen'inde raporları doğrulamasısonrasındaRoma farklıbir yola gitti.
İtalyanlar bunun üzerine ücretsiz kiralama teklifi yaparken F.Bahçe yönetimi bu öneriyi direkt olarak reddetti.
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Mete Efendioğlu - Editör