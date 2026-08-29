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Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:46

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!

Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Samsunspor'da dört futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

AA
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi.

4 EKSİK VAR

Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MARİUS MOUANDİLMADJİ #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #YASİN KOL

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Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!
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