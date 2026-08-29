Son dakika: Galatasaray geri dönerek kazandı! Göztepe gol yağmurunda mağlup

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.