Son dakika: Galatasaray geri dönerek kazandı! Göztepe gol yağmurunda mağlup

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlendi.
VAR'da Pawel Malec, AVAR'da ise Özer Özden görev aldı.
Galatasaray, Göztepe karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 üstün tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe'de fileleri 16. dakikada Novatus Miroshi ile 65. dakikada Juan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7'ye yükseltti.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise haftayı 1 puanda kapattı.
Galatasaray - Göztepe: 3-2
Goller: 16' Novatus Miroshi, 33' Davinson Sanchez, 55' Gabriel Sara, 63' Victor Osimhen (P), 65' Juan
İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Henrique, Janderson.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.
Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı.
Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.
Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.
Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.
İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.
Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.