Son dakika: Galatasaray, Yusuf Akçiçek’i bitirmek üzere!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper transferinde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Al Hilal'den Yusuf Akçiçek transferi için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek transferini bitirmek üzere olduğu ifade edildi.