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Giriş Tarihi: 30.08.2026 01:46

Son dakika: Galatasaray, Yusuf Akçiçek’i bitirmek üzere!

Galatasaray’ın Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek’i kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray, Yusuf Akçiçek’i bitirmek üzere!
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper transferinde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Al Hilal'den Yusuf Akçiçek transferi için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek transferini bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

Yusuf Akçiçek'in ailesinin, Göztepe maçında tribünde olduğu belirtildi.

20 yaşındaki Yusuf Akçiçek, bu sezon Al Hilal'de 2 maça çıktı ve toplam 107 dakika sahada kaldı.

Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Genç savunmacının güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek daha sonra Fenerbahçe forması giymişti.

Al Hilal, 2025-2026 sezonu başında Yusuf Akçiçek için 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nda 3 karşılaşmada süre aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #YUSUF AKÇİÇEK #AL HİLAL #FENERBAHÇE

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Son dakika: Galatasaray, Yusuf Akçiçek’i bitirmek üzere!
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