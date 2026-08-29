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Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:42 Son Güncelleme: 29.08.2026 14:22

Son dakika haberi: Galatasaray, Rafael Leao transferini açıkladı!

Son dakika haberi:Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

DHA
Son dakika haberi: Galatasaray, Rafael Leao transferini açıkladı!
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Galatasaray, Milan'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Leao'nun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İŞTE MALİYETİ

Transferin mali detaylarına ilişkin KAP açıklamasının da yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın Milan'a 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu bedelin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği öğrenildi.

Ayrıca yetiştirme bedeli kapsamında yüzde 5'lik payın bulunacağı, Rafael Leao'nun ise bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro ücret kazanacağı belirtildi.

Portekizli yıldız, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #RAFAEL LEAO #MİLAN

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Son dakika haberi: Galatasaray, Rafael Leao transferini açıkladı!
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