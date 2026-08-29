Sonu kupa olsun

Kartal'ı, 16-17 Eylül'de start alacak lig aşamasında Marsilya, Leverkusen, C.Palace ve Hoffenheim gibi kalburüstü rakipler bekliyor. Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) deplasmanı ve İstanbul'daki Hapoel (İsrail) mücadelesi ise kritik maçlar olarak öne çıkıyor!..

Bordo-mavililerle temsil edileceğimiz üç numaralı kupada ilk maçlar 15 Ekim tarihinde oynanacak. Bu aşamada Fırtına'ya güçlük çıkartabilecek iki takım var; Freiburg ve Kızılyıldız. Diğer dikkate alınması gereken ekipler Hearts ve CSKA Sofya



UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. İki eleme, bir de play-off turunu geçerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde eden Beşiktaş, kuraya dördüncü torbadan katıldı. Maç startı 16-17 Eylül'de verilecek ligde Almanya Bundesliga ekipleri Bayer Leverkusen ve Hoffenheim, Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya, siyah-beyazlıların en güçlü rakipleri olarak ön plana çıkıyor. Leverkusen geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 6., Hoffenheim da 5. sırada tamamlarken Marsilya Ligue 1'de 5. oldu. CrystalPalace da geçen sezon KonferansLigi şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Omonia ve evinde İsrailli rakibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmalar ise dünyanın siyasi gündemi nedeniyle son derece dikkat çekici…



KONFERANS'IN FİNALİ İSTANBUL'DA OYNANACAK

Macar temsilcisi Ferencvaros'a her iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne playoff'ta veda eden Trabzonspor, 4. torbada yer aldığı Konferans Ligi'nde tam dişine göre takımlarla eşleşti. Almanya'dan Freiburg veSırbistan'dan Kızılyıldız, Trabzonspor'unkalburüstü rakipleri. İskoçya'dan Hearts ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya dikkat çeken diğer takımlar… Çekya'dan Jablonec ve Finlandiya'dan KuPS Kuopio ise en zayıf halkalar olarak göze çarpıyor. Konferans Ligi'ne 15 Ekim'de oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlanacak. Kupayı kazanan takım, 2 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Park'taki final ile belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

MARSILYA (İSTANBUL)

B.LEVERKUSEN (DEPLASMAN)

UNION SG (İSTANBUL)

CELTIC (DEPLASMAN)

CRYSTAL PALACE (İSTANBUL)

OMONIA (DEPLASMAN)

HAPOEL BEER SHEVA (İSTANBUL)

HOFFENHEIM (DEPLASMAN)



TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

FREIBURG (TRABZON)

KIZILYILDIZ (DEPLASMAN)

KUPS KUOPIO (DEPLASMAN)

HEARTS (TRABZON)

JABLONEC (TRABZON)

CSKA SOFYA (DEPLASMAN)



SARI FIRTINA KURA ÇEKİMİNDE

Milli Takım ve Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Metin Tekin, UEFA'nın davetlisi olarak Konferans Ligi kura çekimine katıldı. Tekin burada yaptığı konuşmada, "Belki Beşiktaş en güçlü, en zengin, en iyi kulüp değil ama duygusu en yüksek kulüp benim için. Her şey için büyük Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Hayatım Beşiktaş" ifadelerini kullandı.



NE ZOR NE DE KOLAY

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, kurayı değerlendirirken "Ne çok zor ne çok kolay. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. İçerideki maçları taraftarın desteği ile kazanmaya çalışacaklarını belirten Adalı, "Hakkımızda hayırlısı. Çok iyi bir takım olduk, daha daiyi olacağız. Rakiplerimizle gayet iyi mücadele ederiz. Özellikle Almanya'daki karşılaşmalar, deplasman gibi olmayacak. Orada çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. Büyük bir ihtimalle başarılı bir şekilde lig aşamasını tamamlarız" şeklinde konuştu.



HAPOEL İLE DIŞARIDA OYNAMAK İSTEMİYORUZ

BEŞİKTAŞ Futbol Direktörü Önder Özen, Hapoel Beer Sheva eşlemesine dikkat çekti. Özen, "Normalde lige katılan takımlar dört maç içeride, dört maç dışarıda oynuyorlar ama biz dört karşılaşmayı içeride oynayamayacağız. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ancak UEFA, İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle Türk takımlarına iç saha maçlarını vermedi. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Bu zorlaştırıcı bir unsur" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör