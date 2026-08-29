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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Yol ‘uzun’ hedef ‘Can’

Brezilyalı yıldızın gelen teklifleri değerlendirmesi halinde yönetim rotasını 20 yaşındaki hücumcuya çevirecek. Talisca gittiği anda Can’a teklif yapılacak

Samet YÜKSEL
Yol ‘uzun’ hedef ‘Can’
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Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, EintrachtFrankfurt forması giyen CanUzun'u bu bölgedeki önceliklihedeflerden biri olarak değerlendirdiğiöğrenildi. Haziran 2029'a kadar Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu için Alman kulübünün yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Frankfurt'un oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin kolay olmayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin,Can Uzun konusunda izleyeceğiyol ise Anderson Talisca'nıngeleceğine bağlı olacak. Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimin, Can Uzun için resmi teklif yapması planlanıyor.


TALİSCA: İNSANLAR KULLANILIP SONRA KENARA ATILAMAZ
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı futbolcu ayrılmak istemiyor ve yoluna sarı-lacivertli kulüpte devam etmeyi düşünüyor. Talisca'yı göndermeyi planlayan F.Bahçe ise bugün 32 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacak. Tecrübeli oyuncu ayrıca sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar, kullanılıp sonra birkenara atılacak tek kullanımlıknesneler değildir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EİNTRACHT FRANKFURT #ANDERSON TALİSCA #FENERBAHÇE #CAN UZUN

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Yol ‘uzun’ hedef ‘Can’
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