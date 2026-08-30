Bardhi kızardı, Kocaeli kazandı

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üper Lig'de bu sezon iki maçını da kaybeden Konyaspor, 3. hafta karşılaşmasında da Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin 39. dakikasında Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan top ağlara gitti
ve İlhan Palut'un ekibi öne geçti. İlk yarı 1-0 Konya üstünlüğüyle tamamlanırken yeşil-beyazlılar ikinci devrede şok yaşadı. Oyuna giren Enis Bardhi, iki buçuk dakika sonra yaptığı sert hareket sebebiyle
direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Konya oyundan düşerken 72'de Haidara skora denge getirdi.
86'da da Metehan Altunbaş fileleri havalandırarak Kocaelispor'a 3 puanı kazandırdı.
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Mete Efendioğlu - Editör