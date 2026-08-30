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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Bardhi kızardı, Kocaeli kazandı

Bardhi kızardı, Kocaeli kazandı
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Süper Lig'de bu sezon iki maçını da kaybeden Konyaspor, 3. hafta karşılaşmasında da Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin 39. dakikasında Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan top ağlara gitti ve İlhan Palut'un ekibi öne geçti. İlk yarı 1-0 Konya üstünlüğüyle tamamlanırken yeşil-beyazlılar ikinci devrede şok yaşadı. Oyuna giren Enis Bardhi, iki buçuk dakika sonra yaptığı sert hareket sebebiyle direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Konya oyundan düşerken 72'de Haidara skora denge getirdi. 86'da da Metehan Altunbaş fileleri havalandırarak Kocaelispor'a 3 puanı kazandırdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Bardhi kızardı, Kocaeli kazandı
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