Bardhi kızardı, Kocaeli kazandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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üper Lig'de bu sezon iki maçını da kaybeden Konyaspor, 3. hafta karşılaşmasında da Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Mücadelenin 39. dakikasındave İlhan Palut'un ekibi öne geçti. İlk yarı 1-0 Konya üstünlüğüyle tamamlanırken yeşil-beyazlılar ikinci devrede şok yaşadı.direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Konya oyundan düşerken86'da da Metehan Altunbaş fileleri havalandırarak Kocaelispor'a 3 puanı kazandırdı.