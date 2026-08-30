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Giriş Tarihi: 30.08.2026 23:24

Başakşehir ile Kasımpaşa puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir ile Kasımpaşa puanları paylaştı!
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Süper Lig 3. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 18.dakikada Eldor Shomurodov atarken, konuk takımın tek sayısı ise 81.dakikada Diabate'den geldi.

Bu sonucun ardından turuncu-lacivertli takım puanını 4'e, lacivert-beyazlı ekip ise 5'e yükseltti.

Süper Lig'in 4.haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed SK'yi ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #HALİL UMUT MELER #ELDOR SHOMURODOV #KASIMPAŞA #BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI #BAŞAKŞEHİR

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Başakşehir ile Kasımpaşa puanları paylaştı!
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