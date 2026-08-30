Başakşehir ile Kasımpaşa puanları paylaştı!

Süper Lig 3. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 18.dakikada Eldor Shomurodov atarken, konuk takımın tek sayısı ise 81.dakikada Diabate'den geldi.
Bu sonucun ardından turuncu-lacivertli takım puanını 4'e, lacivert-beyazlı ekip ise 5'e yükseltti.
Süper Lig'in 4.haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed SK'yi ağırlayacak.