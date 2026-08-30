CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.
VAR'da Richard Martens, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.
Samsunspor – Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Watt, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.