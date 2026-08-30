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Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:38

CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

VAR'da Richard Martens, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.

Samsunspor – Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Watt, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #İSMAİL KARTAL #THORSTEN FİNK

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CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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