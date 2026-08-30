Düşler sahnesi’nde rota belli oldu

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.
GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ
9 Eylül Çarşamba 22.00: Sporting (D)
13 Ekim Salı 22.00: Barcelona
21 Ekim Çarşamba 19.45: Lille (D)
3 Kasım Salı 20.45: Stuttgart
24 Kasım Salı 20.45: Aston Villa
8 Aralık Salı 23.00: AEK (D)
19 Ocak Salı 20.45: Feyenoord
27 Ocak Çarşamba 23.00: PSG (D)
FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ
10 Eylül Perşembe 19.45: Roma
14 Ekim Çarşamba 22.00: Aston Villa (D)
20 Ekim Salı 19.45: Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba 20.45: Liverpool
25 Kasım Çarşamba 23.00: S.Donetsk (D)
9 Aralık Çarşamba 23.00: LASK (D)
20 Ocak Çarşamba 20.45: Villarreal
27 Ocak Çarşamba 23.00: A.Madrid (D)