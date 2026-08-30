Fenerbahçe’de Archie Brown’dan Beşiktaş maçı sözleri!

Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum" dedi.

Beşiktaş derbisine dair soruya Archie Brown, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör