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Giriş Tarihi: 31.08.2026 00:17

Fenerbahçe'de Archie Brown’dan Beşiktaş maçı sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Samsunspor maçından sonra konuştu.

Fenerbahçe’de Archie Brown’dan Beşiktaş maçı sözleri!
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Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum" dedi.

Beşiktaş derbisine dair soruya Archie Brown, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #ARCHİE BROWN #SÜPER LİG

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Fenerbahçe'de Archie Brown’dan Beşiktaş maçı sözleri!
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