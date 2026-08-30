Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan transfer mesajı!

İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve dribblinginden faydalanarak ikinci golü bulduklarına işaret eden Kartal, "İkinci golü bulduktan sonra da birazcık daha oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye, atabilirsek üçü, dördü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kartal, takımın her geçen gün oyun felsefesini benimsediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini... Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimi kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyor. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum."