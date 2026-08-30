Galatasaray’da Göztepe serisi 18 maça çıktı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da oynanan karşılaşmada Göztepe, 16'ncı dakikada Novatus Miroshi'nin ayağından bulduğu golle öne geçti: 0-1. Galatasaray, bu gole 33'üncü dakikada Davinson Sanchez'le cevap verdi: 1-1. Başa baş geçen mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 55'inci dakikada Gabriel Sara'nın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla öne geçti: 2-1. Galatasaray'da Victor Osimhen, 63'üncü dakikada penaltıdan topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Göztepe, 65'inci dakikada Juan Silva'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Galatasaray, 3'üncü hafta maçları tamamlanmadan averajla liderliğe yükseldi.

GÖZTEPE'YE KARŞI EVİNDE 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Göztepe'yi evinde ağırladığı son 12 Süper Lig karşılaşmasında da galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 12 maçın 5'ini 3-1'lik skorlarla kazanırken, 1-0 ve 2-1 sonuçlarıyla tamamlanan karşılaşmalarda da 2'şer kez galip geldi. Galatasaray'ın diğer üç galibiyeti ise 2-0, 4-1 ve 3-2'lik skorlarla geldi.

İÇ SAHADA GÖZTEPE'YE KAYBETMEME SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Göztepe ile sahasında oynadığı son 18 lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, İzmir temsilcisine iç sahada son yenilgisini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla yaşarken, bu maçın ardından rakibini konuk ettiği 18 lig mücadelesinde 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek rakibine karşı iç sahadaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

GÖZTEPE'Yİ ÜST ÜSTE 10'UNCU KEZ YENDİ

Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunun 33'üncü haftasında 3-1 kazandığı karşılaşmayla başlayan seride İzmir temsilcisine puan vermedi. Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki serisi, son olarak 3-2'lik galibiyetle 10 maça çıktı.

SÜPER LİG'DE 37 MAÇTIR İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Göztepe karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park'ta çıktığı 37 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 37 maçın 29'unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

VICTOR OSIMHEN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Göztepe'yi de boş geçmedi. Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta 17 gol kaydeden Osimhen, bu süreçte 13 maçta gol sevinci yaşarken, 2 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Geçtiğimiz sezonun 15'inci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte 15 lig maçında forma giyen Osimhen, bu müsabakaların 13'ünde toplam 17 gol kaydetti. Lige formda başlayan Osimhen, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşısında 2'şer, Göztepe karşısında ise 1 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, böylece ligin ilk 3 haftasında toplam 5 gole ulaştı.

GABRIEL SARA GOLLE TANIŞTI

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Göztepe karşısında kaydetti. Sezona skor katkılarıyla başlayan 27 yaşındaki orta saha, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında birer asist yaparken, Göztepe karşısında ise fileleri havalandırdı. Sara, böylece Süper Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 3 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray formasıyla 90'ıncı resmi maçına çıkan Sara, Göztepe karşısında 9'uncu golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu, son golünü 17 Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın 5-2 kazandığı karşılaşmada atmıştı.

DAVINSON SANCHEZ BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Göztepe karşısında fileleri havalandıran 30 yaşındaki savunma oyuncusu, böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 124'üncü resmi maçında 11'inci golünü kaydetti. Sanchez, sarı-kırmızılı formayla son golünü ise 17 Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta atmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör