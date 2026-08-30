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Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:28 Son Güncelleme: 30.08.2026 18:30

Galatasaray'ın istediği Martinelli'nin yeni adresi belli oluyor!

Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin yeni adresi Suudi Arabistan olmak üzere.

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Galatasaray’ın istediği Martinelli’nin yeni adresi belli oluyor!
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Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Arsenal'ın yıldızı Gabriel Martinelli hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Al-Hilal, Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

İMZA ATMAYA GİDİYOR

Haberde, Suudi ekibinin transfer için Arsenal'a 65 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere 24 saat içinde Suudi Arabistan'a seyahat edeceği aktarıldı.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Arsenal forması ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Martinelli, 11 gol ve 7 asist yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #ARSENAL #AL HİLAL

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Galatasaray'ın istediği Martinelli'nin yeni adresi belli oluyor!
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