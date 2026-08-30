Galatasaray’ın istediği Martinelli’nin yeni adresi belli oluyor!

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Arsenal'ın yıldızı Gabriel Martinelli hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Al-Hilal, Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

İMZA ATMAYA GİDİYOR

Haberde, Suudi ekibinin transfer için Arsenal'a 65 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere 24 saat içinde Suudi Arabistan'a seyahat edeceği aktarıldı.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Arsenal forması ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Martinelli, 11 gol ve 7 asist yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör