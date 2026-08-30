Göztepe’nin 3 puan hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu.

İzmir ekibi, öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Göztepe, böylece sezonun ilk üç maçında galibiyetle tanışamayarak 3 puan hasretini sürdürdü.



GÖZTEPE'DEN HAKEME TEPKİ

Göztepe, karşılaşmanın hemen ardından resmi sosyal medya hesaplarından müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem" ifadelerine yer verildi. Göztepe taraftarları da Türkmen'in sarı-kırmızılılar aleyhine verdiği kararlara sosyal medyadan tepki gösterdi.



GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALINDI

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yaparak geçen sezonun da gerisinde kaldı. İzmir ekibi, 2025-26 sezonunun ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon aynı süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk 3 haftasında kalesini gole kapatıp rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bu sezon ise 7 gol yiyip 5 gol kaydetti. Böylece Stanimir Stoilov ve öğrencileri, sezonun ilk 3 haftasında hem puan hem de savunma performansı açısından geçen sezonun gerisinde kaldı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör