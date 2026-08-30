İsmail Kartal’dan Romelu Lukaku kararı!

AS KADRODA OLMAK İSTİYOR

Fiziksel olarak eksiği bulunmayan Belçikalı yıldızın as kadroda olmak istediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürmeye sıcak baktığı, Lukaku'ya ise ilerleyen dakikalarda görev vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör