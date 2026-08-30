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Giriş Tarihi: 30.08.2026 07:34

İsmail Kartal'dan Romelu Lukaku kararı!

Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ilk 11'de forma giymek isterken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız oyuncu için verdiği karar belli oldu.

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İsmail Kartal’dan Romelu Lukaku kararı!
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Hafta içinde Lyon'u yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Kanarya, bugün Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Romelu Lukaku, kritik mücadelede hocasından görev bekliyor.

AS KADRODA OLMAK İSTİYOR

Fiziksel olarak eksiği bulunmayan Belçikalı yıldızın as kadroda olmak istediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürmeye sıcak baktığı, Lukaku'ya ise ilerleyen dakikalarda görev vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #ROMELU LUKAKU

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İsmail Kartal'dan Romelu Lukaku kararı!
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