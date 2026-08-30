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Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:27 Son Güncelleme: 30.08.2026 10:29

Lionel Messi'den MLS'i salladı! 4 gol 1 asistle damga vurdu...

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 4 gol attığı maçta Montreal'i 7-1 yendi.

AA Futbol
Lionel Messi’den MLS’i salladı! 4 gol 1 asistle damga vurdu...
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MLS'in 22. haftasında Inter Miami, Nu Stadı'nda Montreal'i ağırladı.

Performansıyla geceye damga vuran Messi, 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda olmak üzere attığı 4 golle takımının galibiyetinde öne çıktı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon 18 gole ulaşan 39 yaşındaki Messi, gol krallığı yarışında Dallas'ın forveti Petar Musa'yı (16) geçerek zirveye yerleşti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini 20. dakikada Casemiro, 80. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Alexander Shaw kaydetti. Konuk ekibin golü ise 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

Doğu Konferansı'nda puanını 42 yapan Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikincilikte yer aldı. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#INTER MİAMİ #LİONEL MESSİ

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Lionel Messi'den MLS'i salladı! 4 gol 1 asistle damga vurdu...
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