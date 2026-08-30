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Giriş Tarihi: 30.08.2026 23:55

Matteo Guendouzi: Güzel bir hafta oldu!

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Samsunspor maçından sonra konuştu.

Matteo Guendouzi: Güzel bir hafta oldu!
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Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon yarattık, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk" dedi.

Genel performansla ilgili Matteo Guendouzi, "Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #MATTEO GUENDOUZİ #FENERBAHÇE

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Matteo Guendouzi: Güzel bir hafta oldu!
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