Nuri Şahin: Büyük bir hayal kırıklığı oldu!

Hücumda daha etkili olup daha çok gol atmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda kötü oynamamıza rağmen 2-3 net pozisyon kaçırdık. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiğimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarıyı çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik." diye konuştu.

Ligin 4. haftasında Galatasaray'la oynayacakları maça değinen Şahin, şunları söyledi:

"Öncelikle bugünkü maçı kafamızda bitirmemiz lazım. Bu maçla ilgili konuşacağımız çok şey var. Kafamızda bir plan var. Biz herkese karşı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacağız."

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