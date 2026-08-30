Oğuz Aydın: Bunu devam ettirmek istiyoruz!

Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili Oğuz Aydın, "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz" dedi.

Performansına dair soruya Oğuz Aydın, "Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor" cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları ile ilgili Oğuz Aydın, "18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı" şeklinde konuştu.

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