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Giriş Tarihi: 30.08.2026 15:07 Son Güncelleme: 30.08.2026 15:23

Ruslan Malinovskyi için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, sakatlanan Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ruslan Malinovskyi için sakatlık açıklaması
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Trabzonspor'da darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında ağrı hisseden Ruslan Malinovskyi'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı.

'YAYGIN YUMUŞAK DOKU VE KEMİK ÖDEMİ SAPTANDI'

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Ruslan Malinovskyi için sakatlık açıklaması
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