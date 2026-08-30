Samsunspor’da Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! ‘Ucuz kurtulduk’

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım maçın ardından konuştu.

Yüksel Yıldırım şu sözleri dile getirdi:

"Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu.

Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığı sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım. Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi. Gabriel'i defansta çok beğendim, ilk maçıydı. Diğer arkadaşlar da yeni yeni alışıyor.

Fenerbahçe'yi kutluyorum. Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek. O zamana kadar alabileceğimiz kadar puan alacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz var. 3 haftada 4 puanımız var, iyi mi değil, kötü mü değil. Mücadeleye devam.